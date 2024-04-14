Первое прямое нападение Ирана на Израиль – главное

Иран около 02:00 мск атаковал Израиль беспилотниками (БПЛА) и ракетами. Были задействованы 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Mehr News пишет, что иранцы использовали дроны-камикадзе Shahed-136. Это первая прямая атака Ирана по Израилю.

Обстрел стал ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате того удара погибли высокопоставленные военные КСИР.

К атаке присоединись йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (известные как хуситы) и ливанская шиитская группировка «Хезболла». Первые запустили с территории Йемена несколько беспилотников. Вторые объявили, что запустили «десятки ракет» по контролируемым Израилем Голанским высотам.

Как сообщает издание Ynet, израильские ПВО перехватили 99 % запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников. В ЦАХАЛ заявили, что «минимальный ущерб» нанесен армейской базе в Негеве, ранены несколько человек.

Военную помощь Израилю оказывают ВВС США и Великобритании. Более 100 иранских беспилотников перехвачены американскими и британскими истребителями за пределами Израиля, над Иорданией и Сирией.

В КСИР отчитался об «успешном уничтожении» целей на «оккупированных» Израилем территориях. Государственные СМИ республики распространили кадры народных гуляний в Тегеране.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации пообещал ответ на атаку. Заседание Совбеза ООН из-за нападения Ирана на Израиль назначено на 14 апреля в 23:00 мск.