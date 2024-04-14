В России оценили бюджет полета на Луну и Марс

На создание отечественной сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс выделят около 600 миллиардов рублей. В такую сумму оценил расходы на соответствующие программы вице-премьер Денис Мантуров, сообщает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, паспорт федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» утвержден управляющим советом госпрограммы «Космическая деятельность России» в 2023 году. Сроки реализации программы – 2025-2035 годы.

«В 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых», – рассказал Денис Мантуров

Ранее Владимир Путин распорядился выделить средства на развитие в России космической ядерной энергетики.