Задержан молодой грабитель, отобравший телефон у школьницы во Всеволожском районе

Задержан 24-летний молодой человек, подозреваемый в грабеже 11 апреля. Полиция полагает, что он отобрал смартфон у девятилетней школьницы в лифте дома во Всеволожском районе.

Ранее в полицию обратилась 34-летняя жительница дома на улице Иоанна Кронштадтского в деревне Старая. Неизвестный мужчина в лифте ограбил ее 9-летнюю дочь, забрав мобильный телефон.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый ранее судим за кражи в деревне Хапо-Ое.