Более 80 фонтанов готовят к открытию сезона в Петербурге

В Санкт-Петербурге специалисты «Водоканала» проводят работы по запуску 85 городских фонтанов, а также трех крупных фонтанных комплексов.

Сезон фонтанов начнется 22 апреля 2024 года. По словам губернатора Санкт-Петербурга, фонтаны являются одной из визитных карточек города.

Александр Беглов добавил, что ежегодно специалисты осуществляют контроль за фонтанами. За пять лет была проведена работа по реконструкции 35 фонтанов, капитально отремонтированы – восемь.