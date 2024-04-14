Более 80 фонтанов готовят к открытию сезона в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Фонтаны
Фото: Baltphoto.ru

В Санкт-Петербурге специалисты «Водоканала» проводят работы по запуску 85 городских фонтанов, а также трех крупных фонтанных комплексов.

Сезон фонтанов начнется 22 апреля 2024 года. По словам губернатора Санкт-Петербурга, фонтаны являются одной из визитных карточек города.

Александр Беглов добавил, что ежегодно специалисты осуществляют контроль за фонтанами. За пять лет была проведена работа по реконструкции 35 фонтанов, капитально отремонтированы – восемь.

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