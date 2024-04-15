Когда банк вправе не вернуть вкладчику деньги?

Есть много условий, при которых деньги вкладчику банк не вернет. Об этом рассказал партнер, исполнительный директор юридического бюро Антон Бабенко.

«Всем клиентам банков следует помнить, что в банке нет денег клиента. Все деньги на счетах в банке – это обязательства кредитной организации перед клиентом, которые банк может исполнить, а может и нет», – объяснил Антон Бабенко

По договору банковского вклада банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты путем выдачи или перечисления денег на счет. Так в законе описана суть вклада.

Вкладчик должен понимать, что его деньги не лежат в банке. В случае отзыва лицензии или банкротства обязательства банка исполняются особым образом:

до 1,4 миллиона рублей можно получить через систему страхования вкладов;

сумму выше – по результатам банкротства банка.

Деньги банк может не вернуть не только в случае дефолта, но и в следующих ситуациях:

ограничение по счетам по решениям налоговых и таможенных органов в отношении клиента;

списание денег по исполнительному документу;

арест денег еще до вынесения решения суда, что возможно в уголовных и гражданских делах;

дело о банкротстве клиента, банки, как правило, отслеживают процедуру и ограничивают операции по закону;

подозрения, что клиент стал жертвой мошенников, в этом случае сотрудники банка связываются с клиентом для уточнения обстоятельств платежа;

по закону о противодействии отмыванию денег.

«Споры между банками и клиентами об отказе в проведении операций и выдаче денег – распространенная практика», – резюмирует Антон Бабенко