Для поликлиник Петербурга закупят медоборудование на 3,8 млрд рублей

В Санкт-Петербурге на программу модернизации первичного звена здравоохранения направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает «АБН24».
Закупят более 1000 единиц оборудования. В 60 медицинских учреждениях проведут капитальный ремонт.
В 2023 году ремонт выполнили в 73 поликлиниках. Более 850 единиц новой техники поступило в медицинские учреждения.
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07.08.2023 2441