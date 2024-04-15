Для поликлиник Петербурга закупят медоборудование на 3,8 млрд рублей

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге на программу модернизации первичного звена здравоохранения направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает «АБН24».

Закупят более 1000 единиц оборудования. В 60 медицинских учреждениях проведут капитальный ремонт.

В 2023 году ремонт выполнили в 73 поликлиниках. Более 850 единиц новой техники поступило в медицинские учреждения.

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