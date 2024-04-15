Ленобласть поможет пенсионерке из подшефного Енакиево, которой требуется операция

Губернатор пообещал помочь 75-летней женщине, наполовину лишившейся зрения.

В ходе прямой линии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко узнал о тяжелом положении 75-летней жительницы подшефного города Енакиево в ДНР. Пенсионерке требуется операция на глаза из-за отслойки сетчатки. Пожилая женщина видит только одним глазом, и в республике провести хирургическое вмешательство пока не получается.

Глава 47-го региона заявил, что поможет пожилой женщине. Операция будет проведена в Ленинградской области.

У нас очень хорошее офтальмологическое отделение. Одно из лучших, кстати, на Северо-Западе и в России, и к нам с других регионов по квотам приезжают на операции. Я поручу председателю комитета по здравоохранению. Он с вами свяжется, мы найдём возможность привезти ее и провести здесь операцию, — пообещал Дрозденко.