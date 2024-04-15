В деревне Тосненского района решат проблему с водоснабжением

Житель деревни Липки пожаловался губернатору Ленобласти на слишком частые отключения воды.

В ходя прямой телефонной линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко связался житель деревни Липки Тосненского района. Мужчина пожаловался главе региона, что в населенном пункте уже четыре месяца подряд каждую неделю отключают воду.

Дрозденко поручил главе администрации Любанского поселения привести в порядок коммуникации и наладить водоснабжение. Еще один вопрос, который нужно проработать, — передача скважины и сетей в юрисдикцию «Водоканала», если коммуникации бесхозные.