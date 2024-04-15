Уполномоченный по правам человека принял 2560 обращений от жителей Ленобласти

Ленинградский омбундсмен Сергей Шабанов рассказал губернатору Александру Дрозденко об основных итогах работы за год.

«За год поступило 2560 обращений, в 2022 году их было 2890. Существенно снизилось количество жалоб на нарушение жилищных прав. Единичными были письма от обманутых дольщиков. Сейчас на первом месте обращения, связанные с СВО, а также нарушением личных прав граждан (55%)», – рассказал Сергей Шабанов.

Как отметил уполномоченный по правам человека в Ленобласти на встрече с Александром Дрозденко, в 2023 году заявители также просили содействия в вопросах розыска военнослужащего и освобождения из плена, предоставления мер соцподдержки и «боевых» выплат, подтверждения статуса участника СВ. Второе место занял «социальный блок»: здравоохранение, образование, экология. Третье – экономические вопросы.

По ряду вопросов от Сергея Шабанова губернатором уже даны поручения заместителям председателя правительства области и руководителям органов исполнительной власти.

Отметим, что например за 2020 год всего омбудсмену поступило 2884 обращения о помощи и защите (в 2019-м — 2754), из них письменных — 1201, устных — 1683, на личном приеме побывал 91 человек. Тогда из-за ковидных ограничений существенно выросло количество устных обращений. При этом результативность работы УПЧ с обращениями составила 88,7%.