Мужчина попал под грузовой поезд в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту травмирования мужчины на станции «Дача Долгорукова».

В дежурную часть 16 апреля около 14:00 поступило сообщение о том, что на 5 километре 6 пикета рядом с железнодорожной станцией «Дача Долгорукова» грузовым поездом, следовавшим в депо «Санкт-Петербург – Сортировочный-Московский», травмирован человек.

По предварительным данным, 61-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Поезд задел мужчину по касательной. Пострадавший госпитализирован.