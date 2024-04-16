Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 15 апреля.
Так, в период с 8 по 14 апреля 2024 поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 27 раз. В том числе:
♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасено 3 человека);
♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 10 раз (спасено 5 человек, погиб 1 человек);
♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).
Вам будет интересно
Водитель не рассчитал габариты большегруза и врезался в металлическую конструкцию. Очевидцы делятся кадрами с места серьезного ДТП на Южном шоссе в...
15.04.2024 156