В «Ашане» отреагировали на сообщения СМИ о планах ретейлера уйти из России

Ранее появились сообщения о том, что торговая сеть намерена покинуть российский рынок.

Компания «Ашан» не собирается закрывать свои магазины в России. Более того, компания намерена расширять свой бизнес. Об этом в ретейлере рассказали агентству ТАСС.

Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли, — указано в сообщении.

Ранее СМИ утверждали, что торговая сеть «Ашан» может уйти из России. Поводом для таких сообщений стали сделки с недвижимостью, принадлежащей компании.