С 1 сентября в Ленобласти на ночь могут закрыться многие «наливайки»

Согласно новому законопроекту торговать алкоголем после 22:00 не смогут заведения, где менее 20 посадочных мест в зале, а официанты не носят форменную одежду

Сегодня, 16 апреля, ленинградские депутаты рассмотрели изменения в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории области». Законопроект члены комиссии рекомендовали принять в первом и третьем чтениях.

Согласно тексту документа, розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях не допускается с 22 часов до 9 часов, за исключением ряда случаев. Допускается розничная продажа алкоголя в объектах общественного питания с 9 часов утра до 2 часов ночи при соблюдении следующих условий: наличия соответствующей лицензии, соответствие признакам и требованиям к предприятиям общественного питания по ГОСТу, наличие не менее 20 посадочных мест в зале обслуживания посетителей, форменной одежды у официантов, технологических карт на продукцию общественного питания.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал ФЗ, добавляющий регионам полномочия по запрету продажи алкогольной продукции «в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях». Как говорится в пояснительной записке к документу, люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей, создающих шум и беспорядки, мешая жильцам домов спокойно жить. Законопроектом предлагается установить срок вступления в силу областного закона с 1 сентября 2024 года.

Как отметил один из инициаторов законопроекта, депутат Михаил Коломыцев относительно первоначальной редакции документа он претерпел существенные изменения. А еще один инициатор, депутат Дмитрий Рытов рассказал предысторию создания нынешней версии законопроекта:

«Внося первый вариант законопроекта, который по сути переписывал федеральную норму, мы столкнулись с большим количеством обоснованных предложений и замечаний. После чего была создана рабочая группа, на которой мы встречались с представителями правительства и общественности. Их замечания мы и постарались учесть в новом законопроекте. Важно было защитить, «не мести под одну гребенку», все те организации, которые легально занимаются продажей алкоголя, уже существующие и планирующиеся к открытию бары и рестораны, кафе, в том числе в туристических зонах».

Дмитрий Рытов подчеркнул важность оперативного принятия документа по ограничению деятельности так называемых «наливаек», которые из торговых залов по продаже алкоголя, пользуясь лазейкой в законе, делают места круглосуточной продажи алкоголя. Он предложил принять данный законопроект сразу в первом и третьем чтениях, чтобы он мог вступить в силу не будущей весной, а уже 1 сентября. Члены комиссии поддержали это предложение и рекомендовали Законодательному собранию поддержать документ сразу и в первом чтении и в целом на одном из ближайших заседаний.