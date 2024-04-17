В Петербурге восстанавливают фонтаны на Стачек и Лесном проспекте

Специалисты приступили к реконструкции двух фонтанов на проспекте Стачек и Лесном проспекте.

Это стандартные чаши площадью до 20 квадратных метров. Они созданы по типовым проектам из готовых железобетонных конструкций. Специалистам предстоит воссоздать разрушенные чаши фонтанов.

Также на территории установят камеры. Фонтан в Выборгском районе решили кардинально изменить. Струи из чаши будут взмывать высоко вверх.