Рецидивист порезал мужчине горло возле кафе в Тихвине

Конфликт между двумя мужчинами произошел 16 апреля около 19:30 возле кафе в 5-м микрорайоне Тихвина. В ходе ссоры 32-летний рецидивист с ножом напал на своего 34-летнего оппонента и порезал ему горло.

Пострадавшего госпитализировали с резаной раной шеи. Нападавший успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции.

Спустя 15 минут его задержали во дворе одного из домов. У злоумышленника, ранее судимого за угон, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью, изъяли нож.