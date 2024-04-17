Рецидивист порезал мужчине горло возле кафе в Тихвине

Конфликт между двумя мужчинами произошел 16 апреля около 19:30 возле кафе в 5-м микрорайоне Тихвина. В ходе ссоры 32-летний рецидивист с ножом напал на своего 34-летнего оппонента и порезал ему горло.
Пострадавшего госпитализировали с резаной раной шеи. Нападавший успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции.
Спустя 15 минут его задержали во дворе одного из домов. У злоумышленника, ранее судимого за угон, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью, изъяли нож.
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21.05.2022 15393