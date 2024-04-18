В Петербурге обновят дорожную разметку

В Санкт-Петербурге в начале мая 2024 года организуют нанесение более 737 тыс. кв. м дорожной разметки, сообщает «Петроград».

В администрации города отмечают, что благодаря мерам в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» за последние годы в Санкт-Петербурге устойчивая тенденция к снижению количества происшествий на дорогах.

Их число сократилось на 3,7 % по сравнению с 2023 годом. В планах нанести более 737 тыс. кв. м дорожной разметки и демаркировать свыше 133 тыс. кв. м на 1755 улицах.