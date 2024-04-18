Предприниматель из Волхова жестоко избил знакомого

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в жестоком избиении 34-летнего знакомого задержан 37-летний индивидуальный предприниматель из Волхова. Задержанный ранее судим за грабеж, аварию с пострадавшими и кражу.

Преступление совершено во время ссоры 5 марта около 22:00 в квартире дома на улице Лукьянова, где оба мужчины находились в гостях.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тремя переломами левой ноги и ушибом головы. Травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью.

Вам будет интересно
Предприниматель из Волхова жестоко избил знакомого Ленинградская область, Волхов
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15398
Автор