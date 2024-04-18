По подозрению в жестоком избиении 34-летнего знакомого задержан 37-летний индивидуальный предприниматель из Волхова. Задержанный ранее судим за грабеж, аварию с пострадавшими и кражу.
Преступление совершено во время ссоры 5 марта около 22:00 в квартире дома на улице Лукьянова, где оба мужчины находились в гостях.
Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тремя переломами левой ноги и ушибом головы. Травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью.
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21.05.2022 15398