По подозрению в жестоком избиении 34-летнего знакомого задержан 37-летний индивидуальный предприниматель из Волхова. Задержанный ранее судим за грабеж, аварию с пострадавшими и кражу.

Преступление совершено во время ссоры 5 марта около 22:00 в квартире дома на улице Лукьянова, где оба мужчины находились в гостях.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тремя переломами левой ноги и ушибом головы. Травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью.