На газ переведены 178 квартир в поселках Плодовое и Тракторное

Ленобласть газифицирует многоквартирные дома: жители многоквартирных домов в поселках Плодовое и Тракторное раньше использовали газ в баллонах

«Жители многоквартирных домов в этих поселках раньше использовали для приготовления пищи сжиженный углеводородный газ. Переход на экологичное и безопасное сетевое топливо значительно сократит их затраты», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

Приозерский район на старте программы догазификации имел самые низкие показатели, а прокладка газопроводов здесь относится к высокой категории сложности из-за особенностей местности — массивов гранитного ландшафта и большого количества водоемов. Однако, как подчеркнул Сергей Морозов, ситуация улучшается с каждым годом.

Газификация домов в поселках Приозерского района стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода от ГРС «Коммунары» к поселку Плодовое с отводом на поселок Тракторное в ноябре 2023 года. Возможность подключения к природному газу в ближайшее время получат частные дома.

В 2022-2023 годах в Ленобласти построено 360 газопроводов общей протяженностью более 1400 км. Всего в Ленобласти подано более 33750 заявок на догазификацию, переведено в договоры более 32480 из них, сети доведены более чем до 23610 участков с домами жителей. Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.