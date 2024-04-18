Миллионы украли из петербургской квартиры предпринимателя из Кингисеппа

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

В Санкт-Петербурге 17 апреля задержали 48-летнего жителя Кингисеппа. Мужчину подозревают в том, что он обворовал четырехкомнатную квартиру в одном из корпусов жилого комплекса «Парадный квартал» в центре города.

Из квартиры пропали более 7,5 млн рублей. Деньги хранились в тайнике под раковиной. Хозяйка квартиры – 57-летняя женщина, которая ведет в Кингисеппе бизнес, связанный с арендой недвижимости.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.

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