В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством

Автор: Анастасия Щербакова
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Замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что министерство будет принимать участие в работе над новой цифровой платформой, о которой ранее говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Как считает Шойтов, платформа должна обеспечить обмен данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, «Ростелекомом» и МВД для противодействия мошенничеству. Об этом он заявил во время выступления на конференции Data Fusion.

Вчера Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка, как раз говорила о создании некой единой платформы противодействия мошенничеству. Мы в целом, да, это направление, конечно, поддерживаем, — цитирует чиновника РИА Новости.
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15.04.2024 376
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