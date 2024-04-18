Финским пограничникам хотят разрешить использовать прослушку

Финляндия собирается разрешить своим пограничникам использовать специальные технические средства для наблюдения на границе.
Финским пограничникам хотят позволить применять специальные технические средства, в том числе и прослушку, для осуществления контроля за границей.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее предложение правительства Финляндии, изменения в закон могут вступить уже с 1 июля этого года.
Вам будет интересно
Новые правила начнут действовать с 1 мая. Власти Эстонии приняли решение перевести работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим. С 1...
18.04.2024 55