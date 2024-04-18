Финским пограничникам хотят разрешить использовать прослушку

Автор: Анастасия Щербакова
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Финляндия собирается разрешить своим пограничникам использовать специальные технические средства для наблюдения на границе.

Финским пограничникам хотят позволить применять специальные технические средства, в том числе и прослушку, для осуществления контроля за границей.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее предложение правительства Финляндии, изменения в закон могут вступить уже с 1 июля этого года.

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18.04.2024 55
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