Финским пограничникам хотят разрешить использовать прослушку

Финляндия собирается разрешить своим пограничникам использовать специальные технические средства для наблюдения на границе.

Финским пограничникам хотят позволить применять специальные технические средства, в том числе и прослушку, для осуществления контроля за границей.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее предложение правительства Финляндии, изменения в закон могут вступить уже с 1 июля этого года.