Гражданин Польши задержан за подготовку покушения на президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила покушение на Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
В СБУ утверждают, что совместно с генеральным прокурором Украины и правоохранительными органами Польши раскрыли заговор против украинского президента Владимира Зеленского. Задержан польский гражданин.
Поляк собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это, как считают следователи, было частью плана подготовки убийства.
Прокуратура Польши взяла подозреваемого под стражу. Ему предъявлены обвинения по статье 130 параграфа 3 УК Польши (сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб Республике Польша).
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