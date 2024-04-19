Иномарку за 2,7 млн рублей угнали в Лужском районе

В полицию Лужского района 18 апреля около 22:00 обратился 33-летний автослесарь. Он обнаружил пропажу красной Kia K5, припаркованной возле деревянного многоквартирного дома на улице Красной Артиллерии в Луге.
По предварительной информации, злоумышленник справился со штатной и дополнительной сигнализациями иномарки. Камеры контроля скорости заметили автомобиль на выезде из Луги в сторону Гатчины.
Ущерб автовладельца составил 2,7 млн рублей. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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26.12.2022 3404