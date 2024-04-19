Иномарку за 2,7 млн рублей угнали в Лужском районе

В полицию Лужского района 18 апреля около 22:00 обратился 33-летний автослесарь. Он обнаружил пропажу красной Kia K5, припаркованной возле деревянного многоквартирного дома на улице Красной Артиллерии в Луге.

По предварительной информации, злоумышленник справился со штатной и дополнительной сигнализациями иномарки. Камеры контроля скорости заметили автомобиль на выезде из Луги в сторону Гатчины.

Ущерб автовладельца составил 2,7 млн рублей. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.