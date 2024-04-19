В Мурино Всеволожского района 18 апреля по подозрению в разбое задержан 40-летний житель Нового Девяткино в федеральном розыске.

По версии следствия, 10 апреля в период с 22:00 до 22:15 мужчина забрал коньяк из продуктового магазина в Новом Девяткино. Он также напал на сотрудницу, применив неустановленное оружие.

Сумма ущерба составила 501 рубль. Было заведено уголовное дело о разбое. Преступнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако мужчина скрылся от следствия, его объявили в розыск. Спустя две недели ленинградские оперативники задержали злоумышленника. Мужчина был судим за оскорбление представителя власти и причинение тяжкого вреда здоровью.