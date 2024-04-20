Несовершеннолетний обманул пенсионерку на 300 тысяч рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 апреля задержали 17-летнего подростка за обман 88-летней пенсионерки на 300 тысяч рублей.

В полицию жительница квартиры дома на Муринском проспекте обратилась 12 апреля. Она рассказала, что ей позвонили и призвали снять деньги с банковской карты для их безопасности, а после – передать курьеру.

Женщина поверила мошенникам и отдала 300 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве, а вскоре нашли главного подозреваемого.