В Поднебесной считают, что Берлин сделал ошибочный выбор в контексте ситуации на Украине.
Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований уверен, что Германия уже потеряла слишком многое, поддержав киевский режим. Особенно пострадало немецкое общество.
Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая, — заявил эксперт в беседе с Berliner Zeitung.
Вам будет интересно
Володин прокомментировал решение Америки выделить киевскому режиму новую помощь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что решение США предоставить Украине очередной пакет...
21.04.2024 13