В Китае назвали Германию «козлом отпущения» для Украины

Автор: Анастасия Щербакова
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В Поднебесной считают, что Берлин сделал ошибочный выбор в контексте ситуации на Украине.

Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований уверен, что Германия уже потеряла слишком многое, поддержав киевский режим. Особенно пострадало немецкое общество.

Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая, — заявил эксперт в беседе с Berliner Zeitung.
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21.04.2024 13
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