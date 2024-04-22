Погибшего нашли после пожара в Гатчинском районе

В экстренные службы около полуночи 21 апреля сообщили о пожаре в поселке Сиверский Гатчинского района. Горел металлический вагончик-бытовка площадью 21 квадратный метр.
Возгорание к 00:50 ликвидировано дежурной сменой 106-й пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины.
Горевшая хозпостройка установлена вплотную к дому. После пожара внутри обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины. Данные погибшего устанавливаются.
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23.05.2022 1632