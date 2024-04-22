График электричек изменится в Ленобласти из-за майских праздников

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

График движения электропоездов изменится в Ленинградской области из-за майских праздников.

Поезда будут курсировать:

  • 26 апреля – по расписанию четверга;
  • 27 апреля и 8 мая – по графику пятницы;
  • 28, 29, 30 апреля и 9, 10, 11 мая – по расписанию субботы;
  • 1 и 12 мая – по графику воскресенья.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте, на табло вокзалов и железнодорожных станций.

Вам будет интересно
График электричек изменится в Ленобласти из-за майских праздников Ленинградская область, График электричек
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. В связи с этим...
22.04.2024 47
Автор