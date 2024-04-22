График электричек изменится в Ленобласти из-за майских праздников

График движения электропоездов изменится в Ленинградской области из-за майских праздников.
Поезда будут курсировать:
- 26 апреля – по расписанию четверга;
- 27 апреля и 8 мая – по графику пятницы;
- 28, 29, 30 апреля и 9, 10, 11 мая – по расписанию субботы;
- 1 и 12 мая – по графику воскресенья.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте, на табло вокзалов и железнодорожных станций.
Вам будет интересно
В России началась шестидневная рабочая неделя. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. В связи с этим...
22.04.2024 47