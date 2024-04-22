Германия не может поставить обещанные Украине бронемашины

Поставки должны были начаться еще в январе, но киевский режим так и не получил технику.
ФРГ сорвала поставки Украине бронемашин MRAP. Всего планировалось отправить 400 единиц техники, из которых 200 должны были поступить в период с января по октябрь этого года. Однако киевский режим все еще ждет обещанное.
Как пишут иностранные СМИ, Германия собиралась отправлять по 20 бронемашин в месяц, но до сих пор не приступила к отгрузке. Указывается. что поставки могут начаться только с июня. При этом вместо 200 единиц техники, ФРГ передаст только 100.
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29.03.2024 240