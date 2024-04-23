МИД Украины усложнило жизнь украинцев 18-60 лет за пределами страны – СМИ

С 23 апреля украинские мужчины призывного возраста за границей смогут лишь оформлять документы для возвращения в страну. Остальные консульские услуги временно запрещены.

Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля временно перестанут оказывать консульские услуги украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на письмо первого заместителя главы МИД.

В частности, загранпаспорт теперь за границей оформить мужчинам нельзя. После вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации оформить загранпаспорт можно только по предъявлению военного билета.

Меру ввели «в целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов».

Распоряжение будет действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации. Владимир Зеленский подписал его 16 апреля.