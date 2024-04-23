Два водителя-иностранца пытались дать взятки сотрудникам ДПС в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Сотрудники ДПС пресекли две попытки дачи взяток в Ленинградской области. Водители ВАЗ и Hyundai хотели избежать административной ответственности за нарушения.

На трассе «Петербург — Невель» в Гатчинском районе дорожные полицейские остановили ВАЗ. За рулем находился 24-летний гражданин среднеазиатского государства.

Мужчина нарушил миграционное законодательство. Пока инспектор составлял административный протокол, водитель попытался дать ему взятку в 1,4 тысячи рублей.

На 637-м километре трассы «Россия» в Тосненском районе инспекторы решили проверить документы у 42-летнего водителя Hyundai. Гражданин среднеазиатского государства также нарушил законодательство РФ и пытался дать взятку.

Факты дачи взяток были пресечены сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении водителей заведены уголовные дела о мелком взяточничестве.

Вам будет интересно
Два водителя-иностранца пытались дать взятки сотрудникам ДПС в Ленобласти Ленинградская область, дпс
Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3411
Автор