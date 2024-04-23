Позвонки самой большой змеи в мире нашли в Индии. Она больше тираннозавра

Палеонтологи нашли в Индии ископаемые позвонки самой большой змеи в мире. Она достигала длины около 15 метров — больше, чем размеры тираннозавра.
Змею назвали Vasuki indicus в честь мифической громадной змеи Васуки из индуистской мифологии. Предположительно, она была похожа на питона гигантских размеров и не была ядовитой.
Змея обитала на территории современной Индии около 47 млн лет назад. Принадлежала к семейству мадцоидов, возникшему в конце мелового периода, до вымирания динозавров.
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30.08.2023 2048