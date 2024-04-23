На фестивале «Трудовая слава ФосАгро» в Волхове отметили работу династий

В Волхове (Ленинградская область) прошел первый фестиваль «Трудовая слава ФосАгро». Он приурочен к Году семьи в России. Гостей фестиваля ждала специальная развлекательная программа с участием знаменитых артистов театра и кино. Кульминацией стало награждение семей, чей общий трудовой стаж на волховском предприятии самый большой.

Трудовые династии являются гордостью и отличительной особенностью успешных социально ориентированных предприятий. И Волховский комплекс по праву можно отнести к таковым, ведь трудовых династий здесь более 30-ти.

В Год семьи, объявленный Президентом России, руководство компании ввело новую традицию – собираться вместе на большом празднике и чествовать своих тружеников. Фестиваль открыл первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Он дал старт новой корпоративной традиции и поздравил всех с семейным праздником.

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров вручил династиям памятный знак «Трудовая слава ФосАгро». В их числе – семья Прямовых, чей общий рабочий стаж на волховском предприятии составил 168 лет, а также династия Николаевых с общим стажем 277 лет. Отдельно на мероприятии были отмечены производственные заслуги семьи Тюстиных, общий трудовой стаж членов которой составляет свыше пятисот лет.

«Династия началась с дедушки, который пришел и устроился на завод в 1932 году. Так и пошло. Уже четвертое поколение начинает работать. Я закончил школу, техникум, после техникума – армия. А после нее пошел работать на предприятие. Для меня, можно сказать, волховское предприятие – номер один. Я рад, что здесь работаю», – прокомментировал Игорь Тюстин.

Кроме особенного памятного знака за многолетнюю преданность работе, учрежденного в компании, трем династиям вручили денежные сертификаты на 150 тысяч рублей.

«Мы не просто так говорим компания «ФосАгро» – большая компания. Нас 23 тысячи сотрудников! Мы работаем в четырех областях: Ленинградской, Вологодской, Саратовской и Мурманской. И у нас везде работают настоящие труженики, искренние ребята, любящие компанию. И мы гордо говорим, что это одна большая дружная семья», – отметил Валерий Федоров.

Особое внимание компания уделяет благотворительным и образовательным проектам. Напомним, в феврале этого года компания победила в трех из пяти номинаций и стала обладателем высшей награды премии «Лидеры ответственного бизнеса» (учреждена по поручению Президента РФ по итогам прошедшего в марте 2023 года Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Одна из номинаций – «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» – удостоилась высшей оценки за бесшовную образовательную программу «Школа – колледж/вуз – предприятие».

Буквально со школьной скамьи учащиеся подшефной «ФосАгро-школы» готовятся к поступлению в профильные технические вузы страны. Более шести тысяч учеников из шести школ, расположенных в городах присутствия компании, по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. А после получения диплома устраиваются работать на предприятия Группы компаний.

«Выпускники «ФосАгро-школ» имеют приоритетное право на получение стипендии в случае поступления в вузы и на заключение договоров на целевое обучение. Таким образом мы привлекаем в свои ряды лучшие кадры», – подчеркнул заместитель директора ВФ АО «Апатит» Вячеслав Полушкин.

Теперь у учащихся этих школ перед глазами прекрасный опыт трудовых династий – яркий пример того, как несколько поколений одной семьи оказывают доверие одному предприятию и связывают с ним всю свою трудовую жизнь.