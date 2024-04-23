На фестивале «Трудовая слава ФосАгро» в Волхове отметили работу династий

В Волхове (Ленинградская область) прошел первый фестиваль «Трудовая слава ФосАгро». Он приурочен к Году семьи в России. Гостей фестиваля ждала специальная развлекательная программа с участием знаменитых артистов театра и кино. Кульминацией стало награждение семей, чей общий трудовой стаж на волховском предприятии самый большой.
Трудовые династии являются гордостью и отличительной особенностью успешных социально ориентированных предприятий. И Волховский комплекс по праву можно отнести к таковым, ведь трудовых династий здесь более 30-ти.
В Год семьи, объявленный Президентом России, руководство компании ввело новую традицию – собираться вместе на большом празднике и чествовать своих тружеников. Фестиваль открыл первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Он дал старт новой корпоративной традиции и поздравил всех с семейным праздником.
Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров вручил династиям памятный знак «Трудовая слава ФосАгро». В их числе – семья Прямовых, чей общий рабочий стаж на волховском предприятии составил 168 лет, а также династия Николаевых с общим стажем 277 лет. Отдельно на мероприятии были отмечены производственные заслуги семьи Тюстиных, общий трудовой стаж членов которой составляет свыше пятисот лет.
Кроме особенного памятного знака за многолетнюю преданность работе, учрежденного в компании, трем династиям вручили денежные сертификаты на 150 тысяч рублей.
Особое внимание компания уделяет благотворительным и образовательным проектам. Напомним, в феврале этого года компания победила в трех из пяти номинаций и стала обладателем высшей награды премии «Лидеры ответственного бизнеса» (учреждена по поручению Президента РФ по итогам прошедшего в марте 2023 года Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Одна из номинаций – «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» – удостоилась высшей оценки за бесшовную образовательную программу «Школа – колледж/вуз – предприятие».
Буквально со школьной скамьи учащиеся подшефной «ФосАгро-школы» готовятся к поступлению в профильные технические вузы страны. Более шести тысяч учеников из шести школ, расположенных в городах присутствия компании, по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. А после получения диплома устраиваются работать на предприятия Группы компаний.
Теперь у учащихся этих школ перед глазами прекрасный опыт трудовых династий – яркий пример того, как несколько поколений одной семьи оказывают доверие одному предприятию и связывают с ним всю свою трудовую жизнь.