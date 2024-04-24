Стоимость ремонта в России посчитали в чашках кофе

Чтобы накопить на капремонт в квартире, россиянину потребуется отказаться от 1,6 тысячи чашек кофе.

Капремонт стоимостью до миллиона рублей, включая перенос стен, перепланировку и обновление коммуникаций, обойдется в 712 спонтанных перекусов, столько житель России успевает сделать за 1,5 года. Для более дорогого ремонта нужно воздержаться от 1,4 тысячи перекусов либо 3,2 тысячи чашек кофе. Россиянин выпивает столько в среднем за три года.

Евроремонт равнозначен двум годам посещения кафе – 1,8 тысячи чашек кофе или 800 перекусов. Дизайнерский ремонт – 890 перекусов или 2000 чашек кофе.

Разработка дизайн-проекта бывает бесплатной, если жилплощадь превышает 50 квадратных метров. Если квартира меньшего метража, придется воздержаться от 150 чашек кофе. На установку натяжных потолков уйдет примерно 80 чашек кофе или 36 перекусов. Накопить такую сумму можно за два месяца.