Еще один мировой бренд одежды объявил об уходе из России

Фактически компания перестала работать в нашей стране еще в марте позапрошлого года.

Hugo Boss 24 апреля подтвердила планы по уходу с российского рынка. Компания-производитель модной одежды продаст активы в нашей стране, стало известно РИА Новости.

При этом компания прекратила продажи своей продукции в Росси еще в марте 2022 года. Магазины Hugo Boss с тех пор до сих пор закрыты.