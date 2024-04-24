Еще один мировой бренд одежды объявил об уходе из России

Фактически компания перестала работать в нашей стране еще в марте позапрошлого года.
Hugo Boss 24 апреля подтвердила планы по уходу с российского рынка. Компания-производитель модной одежды продаст активы в нашей стране, стало известно РИА Новости.
При этом компания прекратила продажи своей продукции в Росси еще в марте 2022 года. Магазины Hugo Boss с тех пор до сих пор закрыты.
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06.04.2024 526