Самый масштабный Всероссийский полумарафон стартует 19 мая в Гатчине

В этом году Гатчина в 4-й раз примет «Забег.РФ». Полумарафон одновременно пройдет по всей России

Стартовый городок будет размещен на перекрестке улиц Соборная и Красная. Организаторы подготовят дистанции для участников разного возраста и уровня подготовки: 1, 5, 10 или 21 километр.

Зарегистрироваться и выбрать дистанцию можно по ссылке.

Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.