Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Отдохнуть президент вряд ли успеет, заявил его пресс-секретарь.

На предстоящих майских праздниках президент России Владимир Путин будет работать. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

У него праздников не будет. Рабочие праздники. В любом случае, это будет рабочими днями для него, — сообщил представитель Кремля.