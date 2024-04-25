Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Автор: Анастасия Щербакова
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Отдохнуть президент вряд ли успеет, заявил его пресс-секретарь.

На предстоящих майских праздниках президент России Владимир Путин будет работать. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

У него праздников не будет. Рабочие праздники. В любом случае, это будет рабочими днями для него, — сообщил представитель Кремля.
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