Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Отдохнуть президент вряд ли успеет, заявил его пресс-секретарь.
На предстоящих майских праздниках президент России Владимир Путин будет работать. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
У него праздников не будет. Рабочие праздники. В любом случае, это будет рабочими днями для него, — сообщил представитель Кремля.
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