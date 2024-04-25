Telegram может добавить авторизацию по секретной фразе

Об этом сообщают программисты, изучив код бета-версии мессенджера.

В Telegram может появиться авторизация по секретной фразе. На это обратили внимание программисты, изучив код бета-версии мессенджера.

Если новая функция безопасности будет внедрена, пользователям при входе в мессенджер придется каждый раз водить кодовое слово или фразу. При этом предусмотрена и подсказка.