Лепс намерен открыть бар в Петербурге

Заведение начнет работать уже в этом году.
Григорий Лепс откроет караоке-бар на Конюшенной площади в Петербурге.
Как рассказал СМИ представитель Leps Bar Сергей Беляев, новое заведение певца объединит в себе несколько форматов: караоке, коктейль-бар и ночной клуб. Посетителям обещают кухню от шеф-повара Антонио Фреза и авторскую коктейльную карту.
Григорий Лепс является одним из совладельцев этого гастрономического проекта, однако имена его партнеров не раскрываются.
В настоящее время одноименный бар Leps Bar уже работает в Новосибирске.
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