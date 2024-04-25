Лепс намерен открыть бар в Петербурге

Заведение начнет работать уже в этом году.

Григорий Лепс откроет караоке-бар на Конюшенной площади в Петербурге.

Как рассказал СМИ представитель Leps Bar Сергей Беляев, новое заведение певца объединит в себе несколько форматов: караоке, коктейль-бар и ночной клуб. Посетителям обещают кухню от шеф-повара Антонио Фреза и авторскую коктейльную карту.

Григорий Лепс является одним из совладельцев этого гастрономического проекта, однако имена его партнеров не раскрываются.

В настоящее время одноименный бар Leps Bar уже работает в Новосибирске.