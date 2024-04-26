Школьник получил разрыв селезенки под колесами самоката в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту сбитого самокатом подростка в Санкт-Петербурге. У ребенка диагностировали разрыв селезенки.
По предварительным данным, 11-летнего мальчика сбил неизвестный на самокате возле дома на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. С места аварии злоумышленник скрылся.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате СК России.
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26.12.2022 3414