Школьник получил разрыв селезенки под колесами самоката в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту сбитого самокатом подростка в Санкт-Петербурге. У ребенка диагностировали разрыв селезенки.  

По предварительным данным, 11-летнего мальчика сбил неизвестный на самокате возле дома на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. С места аварии злоумышленник скрылся.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате СК России.

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26.12.2022 3414
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