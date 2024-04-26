Женщина погибла при пожаре в Кировском районе

В садоводстве «Апраксин» Кировского района 25 апреля около 19:00 загорелся частный дом. На месте происшествия работала дежурная смена 130-й пожарной части. С огнем боролись восемь человек и две спецмашины.

Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. К 21:00 возгорание удалось полностью ликвидировать.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Предположительно, в огне погибла 73-летняя хозяйка частного дома. Обстоятельства смерти женщины и ее личность устанавливаются.