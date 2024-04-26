Аналитики рассказали, на сколько подорожал шашлык в России перед майскими праздниками

Больше всего в цене подскочило мясо курицы.

Согласно подсчетам платформы фискальных данных «Такском», средняя цена на шашлык из свинины 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля. Это на 10% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

В тоже время шашлык из говядины подорожал всего-лишь на 1% . Его стоимость составила 521,21 рубля.

Тем временем курица прибавила в цене сразу 25% (339,96 рублей), а индейка — 16% (457,62 рублей), пишет RT.

Кроме того, аналитики рассчитали стоимость сопутствующих товаров для жарки шашлыка. Комплект шампуров сейчас обойдется в среднем в 294,34 рубля, а мангал в 442,35 рубля. На уголь придется потратить 213,24 рубля, а на горючую жидкость — 126,05 рубля.