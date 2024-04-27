Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

О том, что мужчины в Росси в среднем живут меньше женщин на 10 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье», – заявил Михаил Мурашко

Граждане России, регулярно проходящие диспансеризацию и успешно сдающие нормы ГТО, будут иметь право на налоговый вычет начиная с 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.