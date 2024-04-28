Жители Петербурга назвали причину своей тоски

Главной причиной тоски петербуржцев является погода. Погодные условия влияют на настроение почти 57 % жителей Санкт-Петербурга.
Самым некомфортным временем года 65,8 % горожан назвали зиму. Лето недолюбливают лишь 7,2 % участников опроса. Весне не рады чуть больше 12 % опрошенных.
Когда за окном непогода, большинство горожан приободряет долгий сон – за этот вариант свой голос отдали 31 % респондентов. Среди других методов подъема настроения – крепкий кофе, сладости, рестораны, спорт и кино.
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