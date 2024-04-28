Трасса в Тосненском районе парализована из-за массового ДТП с семью пострадавшими

Шесть иномарок столкнулись 28 апреля на 592-м километре трассы М-11 «Нева» в районе Трубникова Бора в Тосненском районе.
По предварительным данным, в аварию попали автомобили марок Mitsubishi, Kia, Hyundai, Ssang Yong и Mercedes. В ДТП пострадали семеро человек. От госпитализации они отказались.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась пробка протяженностью более восьми километров.
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