Трасса в Тосненском районе парализована из-за массового ДТП с семью пострадавшими

Шесть иномарок столкнулись 28 апреля на 592-м километре трассы М-11 «Нева» в районе Трубникова Бора в Тосненском районе.

По предварительным данным, в аварию попали автомобили марок Mitsubishi, Kia, Hyundai, Ssang Yong и Mercedes. В ДТП пострадали семеро человек. От госпитализации они отказались.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась пробка протяженностью более восьми километров.