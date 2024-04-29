Водителей Ленобласти призвали быть внимательными на дорогах — растет число ДТП с дикими животными

В Ленобласти в начале мая традиционно растет число ДТП с участием диких животных. Водитель призвали быть внимательными на дорогах.
«Количество таких ДТП небольшое, порядка 300 в год на всю область, но никто не застрахован от весьма печальных последствий. Просим водителей быть особенно внимательными при проезде лесистой местности в ночное и сумеречное время», – рассказали в комитете по животному миру.
В ведомстве также напомнили, что при наличии действующего полиса ОСАГО, ущерб оплатит страховая компания. Если полиса нет, то штраф придется выплатить водителю, но только по решению суда.
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