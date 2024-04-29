В автобусных маршрутах Лужского района сохранят льготный проезд

С 1 мая на ряде автобусных маршрутов в Лужском районе Ленобласти начнет работу новый перевозчик.

Речь идет о маршрутах: №№ 2, 7, 8, 8а, 11, 125, 139, 149, 149а, 110, 110б, 121, 123, 126, 128, 129, 129а, 133, 135, 135а, 136, 164, 180. Администрация уже заключила контракт с ООО «Гранит-Авто», сообщили в региональном комитете по транспорту.

Также в комитете опровергли информацию, что на этих маршрутах с 1 мая будет прекращен прием льготных проездных билетов. Информация не соответствует действительности.

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Более подробную информацию о работе маршрутов можно узнать по телефону: 8 (813)722-62-00 или в группе администрации Лужского района.