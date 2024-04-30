Пьяный самокатчик снес ребенка в Петербурге

Девочка получила травмы средней степени тяжести.

Накануне в Санкт-Петербурге пострадала маленькая девочка. Ученица второго класса шла с папой по тротуару, и в какой-то момент в них влетел мужчина на самокате.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель СИМ был в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Девочку отвезли в ближайшую больницу, однако от дальнейшей госпитализации школьницы ее родители отказались.

В отношении самокатчика возбуждено административное дело.