Рекультивация мусорного полигона в Светогорске завершится до конца года

Рекультивацию мусорного полигона в Светогорске Ленобласти планируется завершить в IV квартале 2024 года.
На сегодняшний день работы выполнены на 40%. В общей сложности на реализацию данного проекта выделено 80,43 миллионов рублей, сообщили в комитете по обращению с отходами Ленобласти.
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22.01.2024 478
Площадь полигона — 3,8 га. Полигон эксплуатировался с 1946 по 2018 годы.