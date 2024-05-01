Рекультивация мусорного полигона в Светогорске завершится до конца года

Рекультивацию мусорного полигона в Светогорске Ленобласти планируется завершить в IV квартале 2024 года.

На сегодняшний день работы выполнены на 40%. В общей сложности на реализацию данного проекта выделено 80,43 миллионов рублей, сообщили в комитете по обращению с отходами Ленобласти.

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Площадь полигона — 3,8 га. Полигон эксплуатировался с 1946 по 2018 годы.