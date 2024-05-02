Фургон с мороженым задавил 29 детей

Дети попали под фургон с мороженым в Киргизии. Погибших нет, но семеро находятся в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии.

Водитель мини-грузовика с мороженым сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе. По данным пресс-службы республиканского Минздрава, возраст пострадавших – от 9 до 16 лет.